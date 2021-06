Kanada internaatkoolist leitud laste ühishaud ei jää ilmselt viimaseks

Indiaanlaste, innuittide ja segavereliste erikoole võis omal ajal leida kõikjal Kanadas, eriti selle lääneprovintsides. 19. sajandi lõpus loodud koolivõrgustik oli ametlikult mõeldud põliselanike tsiviliseerimiseks ja lõimimiseks. Endiste asukate sõnul tähendas sealne elu aga nälga, vägivalda ja orjatööd, mille tõttu palju õpilasi suri. Kokku tegutses riigis 139 sellist kooli ja viimane suleti alles 1996. aastal. Asja uurimiseks kokku kutsutud lepituskomisjon teatas mõni aasta tagasi, et üldse hoiti nendes koolides umbes 150 000 last, kellest vähemalt 4100 hukkus. Tegelik arv on ekspertide arvates mitu korda suurem, kuid asitõendeid napib.

Briti Columbia provintsis Kamloopsi linnas palkasid kohalikud hõimuliidrid spetsialisti, kes kasutas internaatkooli ala uurimiseks geoloogilist radarit. Tema vaatluste järgi asub maapinnas umbes 215 skeletti, osa neist päris väikesed. Uuringu lõpuks oli naisspetsialist omadega läbi ja nuttis ohjeldamatult, vahendab ajaleht Toronto Star. Hõimujuhid rõhutavad, et läbi jõuti vaadata ainult osa kooli territooriumi.