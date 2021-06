JUHTKIRI | Soome paindus. Piiri võib rohkemgi avada

Kui poleks koroonavaktsiine, paneks edukas viiruse tõrjumine Soome paradoksaalsesse olukorda, kus riiki on ohtlik avada, sest immuunsuse saanuid on palju vähem kui mujal. Aga õnneks on vaktsiinid olemas ja Soome edukalt vaktsineerinud. Eilse seisuga oli Soome vähemalt ühe vaktsiinisüsti saanute osakaalu poolest EL-is kolmandal kohal. Lühidalt: kas nakatumise või vaktsineerimise kaudu on nii Soomes, Eestis kui ka Rootsis teatava immuunsuse saanud peaaegu pooled elanikud. Soomel pole enam teistest Euroopa riikidest rohkem põhjust piiride avamist karta.

Soome on olnud väga tubli vaktsineerija ja neil pole enam teistest Euroopa riikidest rohkem põhjust piiride avamist karta.

Eesti ei palu Soome valitsuselt piiri lausavamist, vaid avamist Euroopa Liidus kokku lepitud suuniste järgi. Sama soovivad Soome transpordi- ja turismisektori esindajad eilses valitsusele adresseeritud avalikus kirjas. See tähendab, et EU Gateway nimelist digilahendust kasutades võimaldatakse vaktsineeritud, haiguse läbipõdenud või värskelt negatiivse koroonaproovi andnud inimestel karantiini jäämata liikmesriikide vahel reisida. On küll häbiasi, et Eesti polnud esimeste digitõendi süsteemiga liitunud riikide seas, aga hea seegi, et Eesti on tehniliselt valmis digitõendi süsteemiga liituma ja lähipäevil seda teebki. Soome on paraku alles digitõendi katsetamise faasis.

Soome valitsuse eilne otsus lubada uuest nädalast Eesti ja Soome vahelist töörännet – aga ainult lennukiga – on samm õiges suunas. Enim on kannatanud just Soomes töötavad ja sealset majandust kasvatavad eestlased, kellest osa pole juba pea pool aastat Eestis elava pere juurde pääsenud. Loodame, et peagi teeb Soome valitsus piiripoliitikas järgmised ratsionaalsed sammud, lubades reisida ka laevadega ja turistidelgi.