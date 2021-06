Lisaks sellele on maffial Lerna hüdra omadused: piisab vaid ühe pea maha raiumisest, kui juba kasvab kaks uut tagasi. Kui mõne kuritegeliku rühmituse tegevus õnnestub peatada ja selle liikmed kinni pidada, viib see uute rühmituste loomise ja värskete värbamisteni. Lõppude lõpuks on allilmas liikuvad suured rahad ahvatlevaks argumendiks