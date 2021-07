SUUR ÜLEVAADE | Ei mingit stangede vahel tunglemist ega huulepulgaseid T-särke! Millisest e-poest tellida moekaupa?

Kui koroonaviiruse leviku hirmus suleti rõivakaupluste uksed, olid ka veebipoodide põlgajad sunnitud uurima, kuidas e-ostelda. Nüüd on nii mõnestki võhikust saanud asjatundja, sest e-poest osta on kiirem ja mugavam kui tundide viisi mööda kaubanduskeskusi seigelda. Üks neist on selle loo autor.