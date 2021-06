Kreml ei paku omalt poolt USA-le mingeid analogoseid hüvesid. Pean nõustuma vabariiklase Michael McCauliga, et selle otsus süvendab Euroopa energiasõltuvust Moskvast ning rikastab Putinit.

Hollandi poliitikateadlane on tabavalt märkinud, et Kremli trooja hobused Euroopas ei ole paremäärmuslikud populistlikud parteid. Need on Euroopa suurkorporatsionide tegevjuhid ja (eks)poliitikud nagu Tony Blair, Silvio Berlsuconi ja muidugi Gerhard Schröder, kel on siiani arvestatav mõjuvõim.