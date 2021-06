TEEL PRESIDENDIKS | Urmas Reinsalu: presidendiameti kõrgeim mõte on hoida rahvusriiki

Presidendi üks funktsioone on ka valitsuse ametissenimetamine

Tegelikult on haldusreformiga toimunud valimiskogu liikmete arvu vähenemine (koos Riigikogu liikmetega nüüd 208 liiget), viinud olukorra selliseks, et president valitakse selgelt erakondade kokkulepetel. On ju ka suurem osa valijameestest ennast erakondlikult määratlenud.

Vaadates parlamentaarseid vabariike, kus presidendi valib parlament, siis kerkivadki esile kandidaadid viimasel hetkel või suisa erinevate voorude vahel. Nii on juhtunud Lätis ja nii esitati Iisraeli läinud nädalal valitud presidendi kandidaat alles paar nädalat enne valimisi.