Jaak Nigul: riiklik koolitustellimus hämmastab. Kas meil on puudu muusikuid või õdesid?

Maailmas on juba üle aasta kestnud COVID-19 pandeemia. Koroonasse on surnud üle 3,5 miljoni inimese, Eestis üle tuhande. Olukord Eesti tervishoius, mis oli alarahastuse tõttu keeruline ka enne pandeemiat, on nüüd pigem katastroofieelne. Hooldajad teenivad ränkraske töö eest viis eurot tunnis ja õed kaheksa eurot tunnis. Eeldame, et selle raha eest kasitakse abivajajaid ja hoitakse kätt nendel, kes on surma palge ees.

Huvitav, kui palju poliitikuid ja tippametnikke, kelle „kätetöö” praegune tervishoiusektori töötajate nappus ja alarahastatus on, oleks valmis viieeurose tunnipalga (miinus maksud) eest sama tööd tegema?