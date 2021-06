Kaitseuuringute ekspert: Läänel paistab olevat haugi mälu. Kas keegi enam Navalnõid mäletab?

Diktaatorite käitumine on tegelikult ootuspärane

Millised reaktsioonid ka ei olnud, tuleb tunnistada: Minsk on Moskva väikevennana püüdlikult ja peaaegu eeskujulikult mänginud „paariariikide käsiraamatu" järgi. Kas saab midagi teha selleks, et ta edaspidi sääraseid tempe ei teeks? Arvatavasti mitte. Seega on parem neiks valmis olla.

Eksiilis elava opositsiooniaktivisti ja ajakirjaniku Raman Pratasevitši kinninabimiseks välja mõeldud operatsioon oli julge, üllatav, kiire ja usutavalt eitatav, kuni ilmus välja too võltsitud e-kiri Hamasilt, ning andis soovitud tulemuse. Operatsiooni juhtisid luureasutused, kes koordineerisid seda salateenistuse, tsiviillennundusasutuste, sõjaväe ja teiste asutustega.

Tegelikult oli juhtunu vältimatu ja oma süü selles oli ka lääne kombel probleemide lahendamist edasi lükata.