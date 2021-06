Kai Rimmel: Rail Baltic kahjustab Eesti majandust juba praegu

Majandusele on kahju tekitatud pikal perioodil juba RB projekti ettevalmistamise käigus ja ehitamine ainult suurendaks seda. Alustame kaugemalt. Valitsus Andrus Ansipi juhtimisel toetas 2011. aastal Euroopa Komisjoni ettepanekut kanda Euroopa Ühtekuuluvusfondist 10 miljardit eurot CEF-i (Euroopa Ühendamise Rahastusse), sellest Eesti osa 191 miljonit eurot, selmet kasutada seda raha tänavate, maanteede ja olemasoleva raudteedvõrgu arendamiseks.

Maarja Vaino, kolumnist: Ühel hetkel oli selge, et Taavi Rõivase psüühika ei asu piisaval määral Eestis. Hea näide on, kuidas tema juhitud valitsus põhjendas Rail Balticu ehitamise vajadust just sellisena, nagu plaan oli välja käidud. Udutamise meistriklass on olnud ja on kogu Rail Balticu protsess. Kui udulaam hajub ning tõsiasjad selguvad, on tegijad tavaliselt uttu tõmmanud." Kas tuleb tuttav ette?