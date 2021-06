Lõputu hädaorg. Miks ei pääse avalikus ruumis tualetti?

Soe suvepäev. Istute sõpradega pargis, räägite juttu, joote mineraalvett, nagu vaja, et mitte päikesepistet saada. Varem või hiljem on tarvis minna tualetti. Aga ei saa! Avalikku käimlat läheduses ilmselt pole, sest need on tõelised haruldused. Küllap on võimalik end kergendada mõne ettevõtte WC-s, kui juhtub kaasas olema paras rahasumma. Kui mitte, tuleb leida võimalus sularaha välja võtta või raha infoletis lahti vahetada, põis pingul. Eriti hull on lugu, kui juhtute liikuma ratastooliga, sest tõenäoliselt pole teie vajadustele üldse mõeldud või kui ongi, on käimlauks lihtsalt lukku pandud.

Tualette napib avalikus ruumis niigi, kuid eriti teravalt paistis probleem silma rangete koroonapiirangute ajal, kui kaubanduskeskused ja söögikohad olid suletud. Pikematel jalutustel käinud linlased kirjeldasid, kuidas võimalus end kergendada, mida võiks pidada justkui enesestmõistetavaks inimõiguseks, tekitas kõva peavalu.