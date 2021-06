Tarmo Soomere: teadlasi ähvardavad Hiinaga seotud geopoliitika hammasrattad

Maailma suurvõimud kipuvad ikka oma muskleid näitama. Sellega kaasnevad pea alati geopoliitilised pinged. Praegu on need üsna kangeks läinud USA ja Hiina vahel. See tähendab, et väheneb nii kaupade kui ka teadmiste liikumine eri maade ja regioonide vahel.

Terviseuuringute vallas täheldati sadu juhtumeid, kus riiklikest allikatest finantseeritud teadlastel võis olla tundlikke seoseid teiste riikidega. Eesti on siin osutunud lausa eesliinil olevaks ja juba omad „vitsad” saanud, küll mereteaduse valdkonnas.