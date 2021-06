PÄEVA TEEMA | Lauri Beekmann: alkoholi müük tanklates ja spordiüritustel tuleks keelata

Alkoholipoliitika on nagu iga teinegi, mida peame iseenesestmõistetavaks, olgu välis-, majandus- või metsanduspoliitika. Kõik need koosnevad erinevatest elementidest. Need kaks – alkoholimüük tanklates ja spordiüritustel – on alkoholipoliitika puhul olulised elemendid.

Tanklate puhul räägime liiklusturvalisusest ja on loogiline, et kohad, mida seostame autode ja liikumisega, ei peaks nii kergelt alkoholi kätte andma. Paraku näitavad testid, et ka alaealised saavad tanklatest alkoholi kergemini kätte kui näiteks toidupoest.