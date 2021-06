Väljend „Error 403” on tuttav arvutist ja see tähendab, et „päring on kätte saadud, aga ligipääs on keelatud”. Just nii täpselt ja lakooniliselt võib kirjeldada olukorda Valgevenes, kirjutab Läti presidendi nõunik Ieva Ilves , kes käis hiljuti Tallinnas teatrietendust vaatamas ja kirjutas sellest nüüd Läti Delfis.