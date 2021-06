Indrek Reimand: võime õdesid koolitada. Aga mis neid Eestis kinni hoiaks?

Ühiskonna nõrkade kohtade leevendamiseks on enamasti vaja valdkondadeüleseid kokkuleppeid. Haridussüsteem üksi ei saa lahenda kõiki probleeme, ka mitte tööjõupuudust ühes või teises valdkonnas. Koolitusmahu suurendamine meie õppeasutustes ei võrdu piisava hulga spetsialistide siirdumisega Eesti tööturule. See võib tähendada hoopis koolist väljalangevuse suurenemist, kuna napib motiveeritud ja võimekaid sisseastujaid. Pole haruldane seegi, kui värske diplomeeritu pühib kodumaa tolmu jalgelt. Ärme unusta, et palka maksavad neile siiski tööandjad, mitte õppeasutused ega „mugav ülepaisutatud” ametnikkond, mida sarjab oma artiklis ettevõtja Jaak Nigul (EPL 7.6).

Ärme võrdle siga ja kägu



Nigul kirjutab, et loomeerialade õppekohtade riiklik tellimus (796) on mitu korda suurem kui õdede oma (236). Kahetsusväärselt on see võrdlus täiesti aia taha läinud. Asjatundmatult võrdleb Nigul loomeerialade õppekohtade arvu tervishoiu valdkonna õppekohtade arvuga kutsehariduses. Viimaste hulka kuuluvad sellised erialad nagu hooldustöötaja, erakorralise meditsiini tehnik, lapsehoidja, abivahendispetsialist, tegevusjuhendaja, hambaraviassistent. Õdesid koolitatakse Eestis kõrgharidusõppes.

Kui võrrelda loomevalda tervise valdkonnaga, on asjakohased hoopis teistsugused arvud. Mullu sügisel oli kõrghariduse esimesele astmele vastuvõetuid kunstide, muusika ja teatrikunsti õppekavagrupis 494. Meditsiini- ja tervishoiuvaldkonnas, kuhu kuuluvad ka arsti- ja õeüliõpilased, oli vastuvõetuid 1060. Teisisõnu, meditsiini ja tervishoiu õppekavagrupi vastuvõtt on ligikaudu kaks korda suurem kunstide ja muusika omast. Kui võrrelda vastuvõttu õppeaastatel 2013/2014 ja 2020/2021, siis kunstide, muusika ja teatrikunsti puhul vähenes see 7%, meditsiinis ja tervishoius aga kasvas 20%.

Uued koolitustellimused