Vorm pole kunstis muidugi ammu enam püha. Ajapikku läheb aina keerulisemaks (ja ebavajalikumaks?) meediumite vahele piire tõmmata. Kust algab elu või teadus ja kus lõpeb kunst? Traditsioonilise EKA lõputööde festivali TASE näitel on selge, et samamoodi edasi ei saanudki ning kujutav kunst, mille väidetavast kriisist on aastaid räägitud, on hakanud endale uut väljenduslaadi looma.