Iseseisvuse taastanud Eestis pole veel toimunud presidendivalimisi, kus juuni teiseks nädalaks pole teada ühtegi kandidaati. Kuigi Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere on end ise välja pakkunud, saab kandidaadiks pidada siiski vaid neid, kelle selja tagant paistab vähemalt 21 riigikogu liikme allkiri. Just nii palju toetust on vaja kandidaadi ülesseadmiseks.

Kelle vahel "konsultatsioonid" toimuvad?

Käesoleva sajandi kõige aeglasemalt kulgevate presidendikandidaadi arutelude kõik osapooled pole endiselt kindlad, kas need arutelud ka päriselt toimuvad