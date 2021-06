Kodumaised sparglid, värsked kartulid, porgandid ja maasikad. Käes on kergete ja värskete roogade aeg

Ahjukana ei valmi küll kiirelt, aga minimaalse vaevaga ja meeldib tavaliselt ka lastele. Lapsepõlves oli see üks mu lemmiktoite – ema puuküttega ahjus küpsetatud krõbeda nahaga kana on siiani meeles. Veel on saadaval viimased kodumaised sparglid, kuigi nende hooaeg hakkab kohe lõppema. Tavapäraselt saab seda hõrku vilja korjata ainult poole juunini. See-eest on kohal juba esimesed noored kartulid ja porgandid, mis on krõmpsuvad, maitse- ja toitainerikkad. Sparglil tuleb eemaldada alumisest osast u 3 cm sealt, kus vars kergelt murdub. Praegusel ajal hakkavad sparglid juba pikemaks ja kiulisemaks muutuma, seetõttu tasub jämedamatelt vartelt ka keskosa pisut juurviljanoaga koorida, kuid peenemate sparglite puhul selleks vajadust ei ole.