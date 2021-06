Natalie Mets: toetustest ilma jätmine ja alkoholimüügi piirang löövad kriisist räsitud muusikakultuuri topeltvalusalt

Nimelt lükati tagasi eelnõu, mille ellu viimisel oleks loodud toetusmeede kontsertkohtadele ja elavat muusikat pakkuvatele klubidele.

Selline toetusmeede, mida saavad taotleda järjepidevat kvaliteetset muusikaprogrammi korraldavad kontserdipaigad, on jõus näiteks Helsingis, Londonis ning Kopenhaagenis. Kõiki neid linnasid tuntakse kui rahvusvaheliselt põneva ja mitmekülgse kultuurieluga sihtkohti.

Selline toetus on just praegusel hetkel olulisem kui kunagi varem. Seda kahel põhjusel.

Esiteks on kultuuri- ja meelelahutusvaldkond koroona tõttu väga valusalt lüüa saanud. Teiseks hakkavad Tallinnas alates 1.septembrist kehtima uued alkoholimüügi piirangud, mille tõttu kaotavad väiksemad kontserdikohad igakuiselt 15-20 000 eurot tuludest.

See summa on võrdne nende ettevõtete halduskuludega.