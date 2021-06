Londoni politsei lubab pärast mõrvarkolleegi vahistamist muudatusi

Everard jäi kadunuks 3. märtsi õhtul kella 21 ja 22 vahel sõbra juurest koju jalutades, politseinik Wayne Couzens arreteeriti kuus päeva pärast seda. Veidi hiljem leiti Kenti krahvkonnast metsast ohvri surnukeha, otsingutele olid kaasa aidanud Couzensi auto liikumist jäädvustanud jälgimiskaamerate salvestised.

Juhtum pälvis teravat vastukaja ja arvukalt naisi kirjutas sotsiaalmeedias Londonis jalutamisega kaasnevatest riskidest. Politseivastast kriitikat võimendas see, et märtsi keskel aeti pandeemiapiirangute rikkumise tõttu pealinnas laiali Everardi mäletusüritus. Kriitika põhisihtmärk, Londoni politseivolinik Cressida Dick pidas eelmisel nädalal naiste instituudis ettekande naistevastasest vägivallast. „Londoni politseis töötab 44 000 inimest, mõned neist kannatavad koduvägivalla all ja kahjuks juhtub vahel sisse ka mõni mäda eksemplar,” ütles volinik.