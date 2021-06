Kui siiani kurdeti, et Briti kollane meedia on Harry ja Meghani vastu talumatult õel, siis pärast printsi taskuhäälingusaates esinemist on ameeriklased olnud paari vastu suisa halastamatud.

Harry ja Meghani märtsikuine Oprah’le antud intervjuu ei vapustanud mitte ainult kuningakoda, vaid kogu maailma. Kõigest mõni päev hiljem tuli välja, et Sussexi hertsogipaar oli intervjuu käigus valetanud sedavõrd palju, et kõik nende ülejäänud väited pandi suure küsimärgi alla. Kuid kahju oli juba tehtud – kõik ei süvenenud intervjuu järelkajasse või sellesse, kui palju oli kuninglikust elust tagasi tõmbunud paar intervjuud andes luisanud (või nagu nad ise nentisid: „Me räägime oma tõde.”).