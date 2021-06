Neid ametiasutuste maju võib edasi lükata tulevikku. Eesti riigi eelarvestrateegia järgi ei korralda Venemaa võimalike ohtlike aktsioone naaberriikide suhtes.

See on tõsiasi. Ei ole nõnda, et kui meie arvame heaks riigi eelarvestrateegias ette näha kärped, siis sellele vastavalt öeldakse Kremlis: „Hästi, me lükkame oma plaanid mõned aastad edasi, ootame teilt siis aeglasemas tempos kaitsevõime arendamise plaanide kujundamist.“

Sellist lühinägelikku ja vastutustundetut käitumist ja poliitikat ei saa heaks kiita.