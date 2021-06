22-aastased kaksikvennad Romet ja Raul Esko (tuntud ka kui Esko Brothers või EskoBros) löövad laineid kohalikus video- ja filmimaailmas. Vennad Eskod on Balti filmi- ja meediakooli kolmanda kursuse tudengid, kes on strateegiliselt valinud erinevad, kuid teineteist toetavad erialad: Raul õpib filmikunsti ja Romet operaatoritööd. Lennukate ideega filmikaksikutel on plaan jõuda Hollywoodi punastele vaipadele.