Peaasi, et Venemaale ära pandaks! Prantsusmaa ei tohi võita! Kellele elavad kaasa vutifännidest kultuuriinimesed?

Contra meenutab, et tema jalgpallikirg sai seemne, kui ta jälgis telerist 1984. aasta jalgpalli EM-i. „Spordihuvi sai üldisemalt alguse Sarajevo taliolümpia aegu 1984, kui jäin pikemaks ajaks teleka manu ja sain sealt korraliku mälestuse. Kuid aastal 1984 oli ka jalgpalli-EM ning vaatasin ka kõiki mänge. Selle turniiri puhul jättis kõige sügavama mulje prantslane Michel Platini. Väga võimas tegelane!”

Contra on tuntud kui Lõuna-Eesti patrioot ja teda on nähtud sageli jälgimas Tartu Tammeka mänge. Ta tunnistab, et tema sümpaatia kuulub mitte-Tallinna meeskondadele. „Urvaste on Eesti liigas esindatud teises liigas mängiva Võru Heliose kaudu. Muidu hoian Tammekale pöialt, kuid kuniks Tammeka liigas tippu ei kuulu, siis hoian pöialt Paidele. Kuigi Tartu eest mängivad ikkagi kohalikud poisid ja see on suur asi.”

Teine Tartu Noorte Autorite Koondise liige Wimberg tunnistab, et tema süda põksub neljakordsele maailmameistrile ja kolmekordsele Euroopa meistrile. „Mulle meeldib alati Saksamaa!”