ARVUSTUS | Maalikunstnik Sirje Peterseni looming mõtestab elu läbi tundeseisundite

Näitusega „Punane niit“ on Sirje Petersen taas näidanud oma tundlikku ja meisterlikku värvitunnetust ja pintslitööd. Maalidel kujutatud figuurid on anonüümsed, tähelepanu keskmesse tõuseb kehakeel ja selle interpreteerimise võimalused. Abstraktne ja koloriidil baseeruv foon toob veel tugevamalt esile kujutatud kehad, tahtes selles ja selle poosides otsida veel rohkem semantilisi tähendusvälju. Antud näitusel omab märgilist ja keskset rolli punane niit – miski, mis seob ja hoiab asju koos, olles ise samas nii habras ja kergelt katkev. Tahtmata küll tõlgendada üle ja teadmata kunstniku tegelikke nägemusi, siis näituse üldmulje pealt tekitab punase niidi sümbol tugeva paralleeli eluliiniga, mida mööda on võimalik orienteeruda ja kaoses korda luua.