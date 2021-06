REPORTAAŽ | Kõrtsid lahendavad tööjõunappust laste abiga

Pärast pikka koroonapiirangute käes vindumist on kõrtsid, kohvikud ja restoranid uue häda ees. Suvi on käes, kliendid seisavad leti taga järjekorras, kuid kes küll viiks tellimused lauda ja valaks joogid?

„Ega tema vanus pole ka päris, noh,..." ütleb noorevõitu ettekandja eakam töökaaslane. Tuleb välja, et napsud ja muud joogid vedas lauda laps. „Meil on ta runner," selgitatakse. Noore neiu töö peaks tegelikult olema toitu ette kanda. „Vahepeal viib jooke ka lauda, et talle oleks ka mingit tegevust anda."

Nende kõrts ei tee ainsana niimoodi, vaid jutust selgub, et paljudesse baaridesse võetaksegi tööle just noori. „Eks kõik teised läksid ju koroonaga töölt ära. Ja noori on hea tööle võtta, neile saab vähem palka ka maksta," naerab kõrtsmik.