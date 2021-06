Mul on mure. Olen sellest sulle ka varem rääkinud – Kesärantas, Portos, Brüsselis ja telefoni teel. Sina ja mina - me oleme head sõbrad ning samamoodi on head sõbrad ja naabrid Eesti ja Soome. Head sõbrad saavad omavahel kõigest rääkida. Palun kuula ja mõtle kaasa.