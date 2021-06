Mis on saanud ERKI Moeshow’st?

Kuidas on otsus korraldada ERKI augustis mõjunud moeloojate loomingule? On sel üldse vahet?

Tavaliselt oli mais toimuv ERKI Moeshow disaineritele pingeline ja maikuu nädalatel töötasid moeloojad sageli ka öösiti, viimaseid õmblusi tehti veel minuteid enne modellide lavale astumist. Talveperioodi piirangud mõjutasid moetudengeid arvestatavalt, kollektsioonide valmistamise olud olid EKA töökodades ruumide kasutamise ja hajutamisreeglite tõttu keerulisemad.

ERKI Moeshow’ augustis toimumine on moeloojatele andnud aega juurde, et valmistuda ja luua mahukamaid kollektsioone. Loominguliselt annab selline pikk ettevalmistusaeg võimaluse lihvida kvaliteeti, kaaluda detaile, stiili jne. Teisalt muudab etenduse augustis toimumine suve lühemaks: valmistud suvi läbi moeetenduseks ja pärast seda algab kohe jälle kool.