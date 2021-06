ERISAADE | Iduideede kiirendajad: tagumiktunnid kontoris peaksid olema Eesti jaoks nii eilne päev

Üle 90% ettevõtetest on suurendanud kaugtööd ja 60% on-line oste ning teenuseid. Paljud juhid teatasid aruandes Future of Jobs Report 2020, et nad liikusid 20-25 korda kiiremini kui enne kriisi võimalikuks pidasid - sealhulgas tarneahela koondamiste ehitamine, andmeturbe parandamine ja kõrgtehnoloogiate kasutamise suurendamine operatsioonides.

Üks olulisi momente selle juures on muutunud juhtimiskultuur. „Üha rohkem hakkab unustusse vajuma see, et kedagi käskude ja keeldudega juhin ning kontrollin, vaid inimesed teevad motiveeritult tööd ning siis on ka käske ja keelde märksa vähem vaja," kirjeldab Tammai.