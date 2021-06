PÄEVA TEEMA | Ettevõtja: meie lapsed pole lumehelbekesed, vaid tööturg on absurdselt ülereguleeritud

Mis eriti tragikoomiline ja mida tuleks täna eriti rõhutada. Alaealistele keelatud ohutegurite loetelus on ka kemikaal, mida klassifitseeritakse tuleohtlikuks vedelikuks - H224 või H225 ohutunnusega. Need on kõik desovahendid. See tähendab, et juriidilisest korrektsusest lähtudes ei tohi alaealised töötada mitte üheski keskkonnas, kus kasutatakse käteantiseptikuid.

See on näide piirangute absurdsusest. Seduses on piirangud, mida keegi ei jälgi ja mille olemasolust keegi isegi teadlik ei ole.

Täna on nii ettevõtjate kui noorte põhiprobleem, et viimsed ei saagi siseneda tööjõuturule enne kui täiskasvanuks saades. Nad ei saa teha ühtegi tööd, mis oleks neile jõukohane, mis neile meeldiks ja oleks ka ohutu.