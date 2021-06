Kindel on, et eluruumi juurde ei teki. Pigem tuleb olemasolevat kohendada ja panustada täie rauaga nutikate lahenduste leidmisse. Võib-olla on tulevikulinn nagu kompostikast või kaasaja Babüloni rippuvate aedadega hõljuk. Võib-olla aga kasvavad megapolised võssa ja inimesed asuvad kogukondadesse, nagu on kirjutanud Houellebecq. Kindel on see, utoopiad nihkuvad meile aina lähemale.