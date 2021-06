1941. aasta juuni lõpus viisid ema ja isa mind Siberisse. Kõik mida ma praegu kirjeldan, on loomulikult mitte ainult minu mälestus, vaid mu kadunud ema ütlused ja selgitused. Ta rääkis mulle, et ta jalutas Võru tänaval lapsevankriga (minuga). Olin siis 10,5 kuud vana. Tema juurde tuli eesti soost proua ja ütles emale, et nii kiiresti kui võimalik on vaja Eestist lahkuda ja tuleb kiiresti minna Siberisse. Ta lisas, et kui te seda ei tee, siis teid tapetakse.