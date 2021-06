Suure tüli tekitanud isikuandmete eelnõu jõuab finišisse

Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni distsipliin püsis ja EKRE valitud venitamistaktikast hoolimata õnnestus biomeetrilist andmekogu seadustav eelnõu saata kolmandale lugemisele, mis toimub juba teisipäeval, 15. juunil.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi (Reformierakond) ütles, et eelnõu kolmandal lugemisel võtavad sõna ainult fraktsioonid, igaüks kaheksa minutit. Fraktsioone on viis, järelikult võtab tavalise menetlustempo korral kolmas lugemine aega 40–45 minutit. Pärast seda on seadus vastu võetud. Kivimägi uskus, et EKRE võib küll proovida protseduuriliste küsimustega venitama hakata nagu varem, ent ABIS-e eelnõu vastuvõtmist see ei vääraks.