PÄEVA TEEMA | Martin Helme: superandmebaasi on algusest peale müüdud valedega

ABIS ehk biomeetriline näotuvastus koos kõige muu sellega liituvaga võtab Eesti inimestelt privaatsuse ja kujutab endast moodsa totalitarismi importi Eestisse. Tulevikus on võimalik koondatud andmebaasi lisada ka kõik muu inimestesse puutuv, näiteks terviseandmed.

Meile teeb tõsist muret ka see, et Eestile vaenulike jõudude kätte sattumisel on ABIS-es leiduv tohutu ja praktiliselt kõiki Eesti elanikke, sealhulgas kaitseväelasi, demineerijaid ja paljude teiste spetsiifiliste ning tundlike elualade esindajate andmeid puudutav meie riigile ja nimetatud inimestele eriti tõsist ohtu sisaldav. Andmebaasile ei ole tehtud mingit turvaanalüüsi. Piltlikult öeldes on relv jäetud lauale, ilma et oleks kindlaks määratud, kes sellele ligi pääseb ja mis eesmärgil kasutab.