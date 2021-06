Arheoloogide tööamps: Tallinna südalinnas leiti katkukalmistult veel kümme skeletti

Vana ajakirjandusmaja taga Tatari tänaval on osa teest üles kaevatud. Väljas on sildid, mis viitavad, et askeldatakse kaugküttetorustiku kallal. Tegelikult toimetavad objektil rohkem aga arheoloogid.

Öelge veel, et pealinnas turiste pole - südapäeva paiku jalutab mööda pisut joogine seltskond, kes omavahel inglise keeles vestleb ja toidupoodi suundub.

„Jeesus, kas see on surnud inimene," ahhetab neist üks, kui kraavi vaatab. Nimelt paistavad sealt kõigest paari meetri sügavuselt mitmed skeletid.