Piret Paluteder: Jaak Nigul, hea meister tuleb endal kasvatada, mitte üksnes koolile lootma jääda

Leonardo da Vinci jäi meistrile silma ja meister kutsus ta enda juurde väljaõppele. Õppe alus oli ettevõtte huvi. Meister, sell, õpipoiss – universaalne ja ajas vastu pidanud mudel erialase väljaõppe jaoks. Kallis küll, aga tõhus.

Odavam on koolis mingi ajani gruppi juhendada, aga koolipingist tulija oskusi peab ettevõttes meistri käe all ikkagi edasi küpsetama, et teha need eriti tummiseks ja anda ainult sellel töökohal vajalikku vürtsi ning anda kaastöötajatele südamerahu. Elukestev on õpe nagunii.

Ise ju õpetavad

Ettevõtted eriti ei räägi sellest, et ka nemad õpetavad inimesi pidevalt.