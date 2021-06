Delfi ja EPL Genfis: Bideni-Putini kohtumine on kohalikele rõõm, aga murrangusse ei usu ei nemad ega eksperdid

Genfi elanikud suhtuvad Bideni-Putini kohtumise toimumisse nende kodulinnas ülekaaluka heakskiiduga. On ka neid, kes kurdavad, et Šveitsi maksumaksja raha kulutatakse sündmusele, millel on Šveitsi huvidega vähe pistmist. Nende seas on enim kaupmehi, restoranipidajaid ja muid inimesi, kes on Genfi järvekalda lääneosa ehk linnasüdame sulgemise pärast otsesed kaotajad.

Enamus Eesti Päevalehega rääkinud šveitslastest leiab siiski, et kohtumise toimumine on mitte ainult positiivne, vaid lausa auasi. Just nii arvas Danielle. "Olen väga õnnelik selle üle, et kohtumine siin toimub," ütles ta. Temaga nõustub ka Eva: "See on väga lõbus, ma pole Šveitsi mereväge vist varem näinudki." Michael arvab, et see on Šveitsi jaoks suur võimalus. Viimati toimus USA ja Venemaa vaheline tippkohtumine Genfis aastal 1986, peaosades Ronald Reagan ja Mihhail Gorbatšov.

Neid vastuseid ei saa pidada imekspandavaks linnas, kus tegutseb International Geneva. "Rahvusvaheline Genf" on koondnimetus suurele hulgale rahvusvahelistele organistasioonidele, teiste seas Maaima Terivseorganisatsioonile ja ka Maailma Kaubandusorganistasioonile.

Ühes on konsensus juba saavutatud: suuri uudiseid ei maksa kohtumiselt oodata

Mis puutub aga kohtumise tulemustesse ja sellesse, jäävad muidu rõõmsameelsed šveitslased realistlikuks.