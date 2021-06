PÄEVA TEEMA | Kristjan Vanaselja: Espak ja Mölder on võtnud omaks SAPTK narratiivi

Muinasjutuvestjad on kaks hästi rahastatud mõttekoda. Tuntuim neist on Varro Vooglaiu juhitud Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) koos meediakanaliga Objektiiv. Ent SAPTK-i kõrval püüavad sama narratiivi lugejate teadvusse viia ka Ühiskonnauuringute Instituudiga seotud kommentaatorid Peeter Espak ja Martin Mölder.

Kui SAPTK-i tähelepanu on keskendunud Eesti avalikkusele laiemalt, siis Espak ja Mölder võtavad sõna enamasti Isamaa erakonna teemadel. Selles pole tegelikult midagi üllatavat. Laiem avalikkus teab Ühiskonnauuringute Instituuti kui Norstati erakondade populaarsusuuringute tellijat ja avaldajat. Instituut ei tee saladust, et tema tegevuse üks rahastajaid on Parvel Pruunsild, tuntud ettevõtja ja Isamaa liige.