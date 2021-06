Susanna Veevo: Kas koostöö Valgevenega on liiga riskantne?

Värskemate näidetena: milleks toetada Valgevene ülikoole, kui koolitame sellega Lukašenka diktatuuririigile uusi spetsialiste? Kas Ukraina sõjapiirkonna Donbassi ettevõtluse rahastamine tugevdab Vene vägede mõjuvõimu? Kas Liibanoni pagulaslaagrite spordiõppe kaudu jõuame hoopis Hezbollah’ni?

Eeltoodud probleemipüstitus on küll selgelt üle võlli keeratud, ent küsimused, mida lahata, jäävad oluliseks. Kas saame olla kindlad, et arengukoostöösse suunatud raha läheb sihtotstarbekalt kasutusse? Või kas keerukate riikidega koostöö tegemine ei ole meie jaoks liiga riskantne? Seda dilemmat ei taju mitte ainult Eesti, vaid sisuliselt kogu rahvusvahelisse arengukoostöösse panustav maailm. Lühidalt enda küsimustele vastates: arengukoostöö on parim, mida stabiilsuse nimel teha saame.

Võtame naabruspiirkondade näite. Eesti rõhutab tugevalt oma rolli Ida-Euroopa riikide demokraatlike väärtuste edendajana. Kuigi Ukraina, Valgevene ja Gruusia pole meie otsesed naabrid, on eeltoodud riikide õitsengusse panustamine Eesti peamine arengukoostöö suund. Põhjused on suuresti pragmaatilised - Euroopa Liidu välispiiri stabiilsuse säilitamine on elulise tähtsusega kogu Balti regioonile. Konfliktide tekkimine ja üleliigse jõu kasutamise normaliseerumine ei ole üksnes sisepoliitiline küsimus, vaid nii selle ennetamine kui takistamine jääb ülesandeks kogu Ida-Euroopale.

Valgevenes on sisepoliitiline seis ligi aasta pärast valimisi endiselt ärev. Ühest küljest on selge, et diktaatorlike režiimide vastu tuleb võtta ühiselt tauniv positsiooni kogu Euroopaga. Aga samal ajal kui meie õigustatult lennuliine sulgeme ja sanktsioone kehtestame, läheb Valgevenes elu edasi. Ja peamiselt allamäge.