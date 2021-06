Intervjuu | Jaak Aaviksoo: viie aasta pärast võiks aidata soomlasi mõista automaatne kõnetõlk

Soome valitsus võib täna teha Eestis kaua oodatud otsuse leevendada nädala lõpust töörände piiranguid. Tallinna tehnikaülikooli emeriitrektor Jaak Aaviksoo koostab Eesti ja Soome valitsusele koostööraportit, mis vaatab praegusest suhetekarist märksa kaugemale.

Eestlastele on ikka meeldinud rääkida, et meil on Soomega erisuhe. Praegused töörändele seatud piirangud mõjuvad selles kontekstis kui külm dušš. Mis tundega teie vaatate Helsingi käitumist?

Mis hinde paneksite selles olukorras Eesti diplomaatiale? Peaminister Kaja Kallas ütleb, et on võtnud asja korduvalt oma Soome kolleegi Sanna Mariniga jutuks ja saatis talle koguni avaliku kirja. Aga see näib olevat justkui vastu seina jooksmine, sest sisuliselt vastatakse ikka „ei”.

Kas Eesti jääbki tööjõudu ette andvaks uhtealaks?

Miks olete teie tunneliusku?

Kus on praegu parem elada, kas Soomes või Eestis?

Loe Krister Parise intervjuust!