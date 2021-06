Kas hakatakse linna- ja maainimest diferentseerima?

Praegusel kujul transpordi arengukavast väljavõetud maksuideed head ei ole. Kui üldse maksustada, võiks mõelda aastamaksule. Eelkõige peame aga mõtlema täna sellele, et autosid on liiga palju ja neid tuleb pidevalt juurde – see fakt oli ka arengukavas sees ja see on õige. Aastas lisandub meile ligi 100 000 autot. Oleme Euroopas selles eesrinnas, sest vana Euroopa suunab oma autod teadagi kuhu – meie oleme üks adressaat, kes neid vastu võtab.