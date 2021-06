„Kõik teavad, kuidas lapsi kasvatada. Välja arvatud need, kellel on lapsed.” Need Ameerika ajakirjaniku P. J. O’Rourke’i kuldsed sõnad levivad üle maailma ja panevad Eestigi lapsevanemaid malbe naeratusega äratundvalt noogutama.

Ometi ei suuda me tihti neid sõnu endale õigel ajal meelde tuletada.

Pere ja Kodu ajakirja luues näen palju värskeid emasid, kes on ühiskonna surve all täiuslikkuse poole rühkides emotsionaalselt kokku varisenud. Raske on ära tabada hetke, ...