SUUR FOTOLUGU | Tippkohtumine Genfis: EPL kaamera ette jäid Biden, Lavrov ja Navalnõi-tätoveeringuga protestija

Konfliktsed, aga sealjuures tugevalt uudisväärtuslikud sündmused on pressifotograafile alati põnevad pildistada. Selliste sündmustega on sageli seotud palju osalisi, kelle huvid ja eesmärgid võivad suuresti erineda. See pakub fotograafile suurepärase võimaluse luua võrdlemisi kerge vaevaga tugeva ühiskondliku laenguga pilte – suuna vaid kaamera inimese poole ja lugu rullub iseenesest sinu ees lahti.

Kui Joe Biden sõitis minu eest mööda, oli mul vaevu paar sekundit, et saada kätte nii kohustuslik pilt kui ka selline pilt, mis erineks teistest. Pärast paari kiiret särivõtet presidendi autost avastasin, et läbi autoklaasi paistab vaevu-vaevu Joe Bideni siluett. Intuitiivselt keerasin ava lahti ja sain tugevalt ülevalgustatud pildi, millel paistab selgelt presidendi langetatud pea. Esiplaanil seisis politseinik, eraldamas meid kõiki temast. Alles siis, kui hetk oli möödas, jõudis mulle kohale: oi, see oli ju Ameerika Ühendriikide president minu ees.