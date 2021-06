Narratiiv on laiemas käibes suhteliselt uus sõna. Ma arvan, et paljud ei teagi, et „narratiiv” tuleneb ladina keelest (narrāre – jutustama). Seega tähendab narratiiv lugu, müüti või legendi – kuidas keegi soovib.

Näiteks ei soeta me Coca-Colat või Porschet ostes limonaadi ega autot, vaid legendi – teisisõnu narratiivi, mille osaks me ostu tulemusena saada tahame.

Milline on USA ja milline Venemaa lugu? Milline võiks aga olla Eesti uus suur lugu?

