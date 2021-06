EKRE on hinnangute ja meeldivuse osas polariseerivam kui ükski teine, lükates ühiskonna rohkem lahku kui omaaegse Punase mere. EKRE edu taga on ka erakonnajuhtide vaieldamatu osavus, kuid eelkõige teiste erakondade tegemata jäetud ja halvasti tehtud töö tulemus. Aastatepikkuse minnalaskmise, ignoreerimise, upsakuse, hoolimatuse ja rahvast kaugenemise tulemus.