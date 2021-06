Palju on samas kuulda hääli, et ehk ei peaks rassistlikele sõnavõttudele üldse tähelepanu pöörama. Tuleb mõista, et vaikimine oleks aga valik rassismi ja vaenu õhutamise veelgi suurema normaliseerimise suunas. Seega tuleb jätkata heatahtlike selgituste, lugude jagamise ja rassistlikele väljenditele reageerimisega.