POLIITKOLUMNIST | Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Isamaa valikust sõltub võimalik uus koalitsioon

Olen lugenud ka viimasel ajal tohutus mahus ilmunud analüüse, reitinguid, artikleid, postitusi, mis puudutasid Isamaad ja erakonna võimalikku tulevikku. Jätame kõrvale analüüside tonaalsuse, nende peamine lähtepunkt on siiski see, et Isamaad analüüsitakse justkui analüütikust eraldi seisvat objekti.

Siiski, lugedes Isamaa kohta käivaid tekste, saan ma eelkõige teada, mis on autori subjektiivne suhe erakonnaga. Sest riigis vist pole inimesi, kellel poleks subjektiivset suhet Isamaaga. Selline see erakond ongi, paljude jaoks isiklik asi. Just tema enda oma.

Aga vastata Mikk Salu küsimusele ma siiski üritan. Mis on üks neist peamistest erinevustest? Mis põhjusega neid analüüse on nii palju? Ja miks 20. juuni on väga oluline päev Eesti poliitika jaoks?