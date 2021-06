Täna pole probleemiks enam mitte vaktsiini puudus, vaid inimeste soovimatus ennast vaktsineerida. Kaja Kallase valitsuse lahendus sellele probleemile on juba ammu algama pidanud PR kampaania ja vaktsineerimisjuhi Marek Seeri lai naeratus. Ma olen üsna veendunud, et sellest ei piisa, et ära hoida uus viiruselaine ja sellega kaasnevad piirangud koos järjekordse distantsõppega sel korral juba paari kuu pärast sügisel!