ERISAADE | „Mis sõber see ka on?“ Anton Aleksejev Jerevanist: armeenlased on „alt hüpanud“ venelastes selgelt pettunud

Aleksejev rääkis Krister Parisele, et ehkki kaamerate ees kiidavad kõik üksmeelselt oma liitlast Venemaad, on pärast mikrofonide ärapanekut jutt hoopi teine: „Öeldakse, et nad on väga pettunud, mis sõber see ka on, kes jättis meid hätta, kui olime vastamisi oma suurima vaenlasega."