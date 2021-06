Villu Zirnask: ei, Mart, sõda on läbi. Nüüd on Nürnbergi protsessi aeg

Paljudel inimestel on kihk võrrelda koroonapandeemiat sõjaga (vt näiteks Mart Kadastik „Kas oleme lollilt kuulekad?”, EPL 15.6). Erinevalt Kadastikust, kes usub, et (koroona)sõda kestab, arvan ma, et on aeg kuulutada sõda lõppenuks ja korraldada hoopis koroonameetmete Nürnbergi protsess. Kaaluda kainelt, mis toimis ja mis mitte, et sügisele ja võimalikule kolmandale lainele targemalt vastu minna. Ja vaktsineerida neid, kes soovivad.

Senine koroonapoliitika on olnud nagu putukatõrje DDT-ga või umbrohutõrje glüfosaadiga, kõrvalmõjusid eitav või pisendav.