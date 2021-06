Toomas Alatalu: kas pole huvitav, et Bideni-Putini tippkohtumisel ei kõlanud kordagi "Nord Stream"?

Kahe tipptuumariigi liidrite kohtumine on vana traditsioon ja täna mõjub isegi loomulikuna, et 1962.a. Kariibi kriis lahenes Washingtonis, kuhu Moskva saatis oma usaldusmehe (armeenlase Anastass Mikojani) ja et 1972.a ei pidanud USA president Richard Nixon paljuks ise tulla Moskvasse lepingut alla kirjutama. Stopp - seda siiski alles pärast Hiina väisamist.

Genfi kohtumisel Putin suisa hiilgas Vene kirjanduskujude sõnumite esitamisega, millega Ameerika tõlgid selgelt jänni jäid.

Mida ta sellega aga saavvutas?